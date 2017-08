430 millions d'euros sera accordé par la France à l'Irak

La France va accorder un prêt de 430 millions d'euros en 2017 à l'Irak, a annoncé samedi le ministère français des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a indiqué au Premier ministre irakien Haider al-Abadi lors d'un entretien à la mi-journée à Bagdad que les fonds seraient débloqués avant la fin de l'année, a t-on précisé de même source. Il s'agit d'un prêt de soutien budgétaire d'une durée de 17 ans, permettra à l'Irak d'encourager des réformes de fond et l'assainissement financier. Ce prêt impose, comme ceux de la Banque mondiale, l'amélioration de la gestion des finances publiques et de la gouvernance des entreprises publiques ainsi qu'une plus grande efficacité énergétique.