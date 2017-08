Début d'une manifestation à Barcelone

Une grande manifestation de "rejet du terrorisme" a démarré samedi à Barcelone, avec la participation exceptionnelle du roi d'Espagne, en réaction aux attentats qui ont fait 15 morts et au moins 126 blessés en Catalogne. "Emplissons les rues de paix et de liberté", avait souhaité la mairie de la deuxième de ville d'Espagne, après le double attentat de Barcelone et de la station balnéaire de Cambrils commis les 17 et 18 août, revendiqué par l'organisation Etat islamique (EI).