Dix morts dans une attaque de rebelles au Cachemire indien

Dix personnes ont été tuées samedi dans des combats entre un groupe de rebelles, qui ont attaqué un complexe de la police, et des membres des forces de sécurité au Cachemire indien, selon la police. Les insurgés ont lancé à l'aube un assaut à la grenade et à l'arme automatique contre le quartier général de la police du district de Pulwama, au sud de Srinagar, la capitale d'été de l'Etat indien du Jammu-et-Cachemire, a déclaré le chef de la police locale S.P. Vaid. Un policier a alors été tué et trois membres des forces paramilitaires blessés, a-t-il précisé. Trois autres policiers et quatre paramilitaires ont péri plus tard dans la journée.