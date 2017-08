Birmanie : des civils terrifiés fuient les combats

Des civils terrifiés tentaient samedi de fuir les villages reculés de l'ouest de la Birmanie, où des combats entre les forces de l'ordre et les rebelles musulmans rohingyas ont fait des dizaines de morts, pour se réfugier au Bangladesh. Depuis vendredi, les affrontements entre forces de l'ordre et rebelles rohingyas ont fait au moins 92 morts, dont 12 membres des forces de sécurité, d'après la police. Les violences se déroulent dans l'Etat Rakhine, secoué depuis plusieurs années par de fortes tensions entre la minorité musulmane des Rohingyas et les bouddhistes.