L'ouragan Harvey laisse la destruction dans son sillage

L'ouragan Harvey soufflait encore samedi sur le Texas déversant au passage des trombes d'eau qui font craindre des "inondations catastrophiques" au cours des prochains jours, et l'ampleur des dégâts commençait à apparaître sur le littoral. "Des entreprises et des maisons ont été complètement détruites et, à coup sûr, un grand nombre de vies vont être perturbées de manière importante", a déclaré C.J. Wax, maire de la ville de Rockport, sur la chaîne de télévision MSNBC. "Nous subissons encore des vents et des pluies importantes", a-t-il ajouté. C'est en catégorie 4 --sur une échelle de 5-- que le plus puissant ouragan à frapper les Etats-Unis depuis 2005 et le Texas depuis 1961 a accosté cet Etat du sud vendredi vers 22H00 (03H00 GMT samedi) entre Rockport et Port Aransas, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Corpus Christi.