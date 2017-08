Les forces irakiennes sur le point de libérer Tal Afar

Après une offensive d'une semaine qui avait pour objectif de déloger les terroristes du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) de la ville et de ses environs, les forces irakiennes sont sur le point de libérer l'ensemble de Tal Afar, a indiqué l'armée irakienne. La 9ème division blindée de l'armée et les unités paramilitaires du Hachd al-Chaabi ont repris le contrôle des quartiers al-Muthanna al-Oula et al-Muthanna al-Thaniyah dans l'après-midi, et hissé des drapeaux irakiens sur certains de leurs édifices, a déclaré le lieutenant général du Commandement des opérations interarmées (JOC), Abdul-Amir Yarallah, dans un communiqué.