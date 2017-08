RDC: le nombre de déplacés a doublé en six mois

Les déplacés internes en République démocratique du Congo ont quasiment doublé en six mois à la suite notamment des violences dans le Kasaï et des conflits entre Pygmées et Bantous dans le sud-est, a déclaré samedi le numéro 2 du Haut commissariat aux réfugiés (HCR). Sur l'ensemble du territoire congolais (2,3 millions de km2, 70 millions d'habitants, neuf pays frontaliers), le HCR a enregistré une croissance du nombre des déplacés internes de "deux millions début 2017 à près de quatre millions six mois après", a affirmé George Okoth-Obbo. Il y a au total 3,8 millions de déplacés en RDC, précise le HCR.