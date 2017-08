Merkel exclut la coopération avec l'extrême droite

La chancelière allemande Angela Merkel a écarté toute forme de coopération entre son parti et le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), alors que ce dernier pourrait entrer au Bundestag lors des prochaines élections fédérales. "C'est clair que l'AfD ne peut être un partenaire pour nous sous aucune forme de coopération. Nous devons essayer de reconquérir chaque personne", a déclaré Mme Merkel au quotidien Welt am Sonntag. "Cela nécessite de la patience avec les préoccupations du peuple et de la tentative de les résoudre à plusieurs reprises avec des solutions concrètes à des problèmes spécifiques", a indiqué Mme Merkel, qui est également candidate de l'Union chrétienne-démocrate (CDU, au pouvoir) à la prochaine chancellerie.