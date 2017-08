Ouyahia reçoit le Représentant de l'ONU pour la Libye

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu dimanche à Alger le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la Libye, chef de la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye (MANUL), M. Ghassan Salamé, qui effectue une visite de travail en Algérie, indiquent les services du Premier ministre dans un communiqué. "Les entretiens ont porté sur la situation en Libye et les efforts entrepris en faveur de la mise en œuvre d’une solution politique visant à préserver la souveraineté et l’unité nationale, l’intégrité territoriale ainsi que la cohésion du peuple frère et voisin", ajoute le communiqué.