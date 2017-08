Des Rohingyas renvoyé en Birmanie

Le Bangladesh a arrêté et renvoyé 70 migrants rohingyas ayant fui les violences en Birmanie, a indiqué dimanche la police, peu après que les troupes birmanes de l'autre côté de la frontière ont tiré sur des civils fuyant le pays. "Ces villageois ont été arrêtés à environ quatre kilomètres à l'intérieur du territoire bangladais, en route vers un camp de réfugiés à Kutupalong, où des milliers de Rohingyas vivent déjà dans des conditions sordides, a indiqué le chef de la police locale, Abul Khaer à la presse. "Tous les 70 ont été arrêtés et ensuite refoulés en Birmanie par des gardes-frontières", a-t-il ajouté. Depuis vendredi, des combats entre forces de l'ordre birmanes et Rohingyas ont fait au moins 100 morts et contraint des milliers de civils de la minorité musulmane à fuir vers le Bangladesh qui refuse à la plupart d'entre eux l'asile.