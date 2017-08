Soudan du Sud: un journaliste américain tué dans des combats

Un journaliste américain a été tué samedi au Soudan du Sud en couvrant des combats entre troupes gouvernementales et rebelles qui ont fait 18 victimes, ont confirmé dimanche les deux camps et de l'ambassade américaine. Christopher Allen, un journaliste et photographe indépendant travaillant pour plusieurs médias internationaux, dont The Telegraph, Vice News ou the Independent, était arrivé récemment au Soudan du Sud, après avoir longuement couvert le conflit en Ukraine.