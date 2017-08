L'armée syrienne contrôle 2 000 km2 de zones désertiques

L'armée syrienne et les combattants alliés ont pris le contrôle de 2 000 km carrés de zones désertiques suite à des batailles récentes contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI), a déclaré samedi une source militaire citée par l'agence chinoise (Xinhua). Les forces syriennes et les combattants alliés soutenus par l'Iran ont pris le contrôle des zones entre la ville d'Al Sukhnah et Al Shear dans la campagne orientale de la province de Homs dans le centre de la Syrie samedi, a déclaré la source sous couvert d'anonymat.