Accidents de la route: 8 morts en 24 heures

8 personnes ont trouvé la mort et 31 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation enregistrés ces dernières 24 heures à travers plusieurs régions du pays, selon un bilan établi dimanche par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd à eu lieu dans la wilaya d'Ouargla où deux personnes sont décédées et 19 autres blessées suite au renversement d’ un bus de transport de voyageurs desservant la ligne Adrar-El Oued, survenu sur la RN 03, commune d’ El Hadjira. Les victimes ont été évacuées vers les hôpitaux d'El Hadjira et Touggourt.