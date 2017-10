Colombie: les Farc et l'ELN défendent les accords de paix

L'ex-guérilla de la Farc et l'ELN, dernière rébellion active en Colombie, ont convenu lundi à Quito d'un "mécanisme conjoint" pour défendre les accords de paix convenus entre ces organisations et le gouvernement. A l'issue d'une réunion de deux jours à Montecristi (ouest de l'Equateur), les délégations de la Force alternative révolutionnaire commune (Farc), parti fondé par l'ancienne guérilla suite à la signature de la paix, et de l'Armée de libération nationale (ELN) ont en outre dénoncé l'assassinat de défenseurs des droits sociaux et la menace du paramilitarisme. Le président Juan Manuel Santos a signé le 24 novembre dernier un accord de paix historique avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), la plus ancienne guérilla du continent américain, pour mettre fin à plus de 50 ans de conflit.