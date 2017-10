Le président somalien appelle à l'union contre les terroristes

Le président somalien Abdullahi Mohamed a appelé lundi la communauté internationale à s'unir contre le groupe terroriste Al-Shebab. Le Président a lancé cet appel lors d'un bref point de presse accordé aux journalistes à son arrivée à Addis-Abeba lundi. L'explosion qui a frappé Mogadiscio le 14 octobre dernier, la plus grave que ce pays ait jamais connu, avec 358 morts et 56 disparus, donne le signal "pour nous unir contre notre ennemi, Al-Shebab, qui a commis cette atrocité contre des personnes innocentes", a-t-il dit. "Elle menace non seulement la Somalie mais aussi nos pays voisins", a dit M. Mohammed. "C'est pourquoi je suis ici pour rechercher le soutien et la solidarité de nos frères ici en Ethiopie".