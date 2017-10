Une nouvelle cyberattaque frappe l'Ukraine et la Russie

Une nouvelle cyberattaque a visé mardi l'Ukraine, affectant le fonctionnement de l'aéroport d'Odessa, et la Russie où plusieurs médias en ligne étaient concernés, quatre mois après la cyberattaque mondiale NotPetya, qui avait démarré dans ces deux pays. "Il semble que nous faisons face à une nouvelle épidémie", s'est alarmée la société russe spécialisée en sécurité informatique Group-IB, dans un communiqué. Baptisé Bad Rabbit, ce virus informatique fait apparaître sur l'écran des ordinateurs infectés une demande de rançon de 300 dollars à payer avec la monnaie virtuelle Bitcoin, selon la même source. "Un certain nombre d'établissements publics et de sites stratégiques en Ukraine" ainsi que des médias russes figurent parmi ses victimes, affirme le communiqué.