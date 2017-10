Les USA exhorte le Pakistan à éradiquer les activistes et les terroristes

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a rappelé, mardi lors de ses entretiens avec les dirigeants civils et militaires pakistanais, le message du président Trump selon lequel le Pakistan doit "intensifier ses efforts pour éradiquer les activistes et les terroristes opérant dans le pays", a annoncé l'ambassade des Etats-Unis à Islamabad. "Pour répondre à ces préoccupations, le secrétaire d'Etat a souligné la nouvelle stratégie des Etats-Unis pour l'Asie du Sud et le rôle crucial que le Pakistan peut jouer avec les Etats-Unis et d'autres pour faciliter le processus de paix en Afghanistan qui peut apporter la stabilité et la paix à la région, a déclaré l'ambassade dans un communiqué.