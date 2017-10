Le Kurdistan propose le gel du référendum

Le Kurdistan irakien a proposé mercredi à Baghdad de "geler les résultats" de son référendum d'indépendance. L'Irak réclame l'annulation des résultats de cette consultation, où le "oui" l'a largement emporté, comme préalable à tout dialogue. Les autorités centrales se sont emparées, comme mesure de rétorsion, de larges pans de territoires que les forces kurdes avaient accaparés au fil des ans au-delà des frontières de la région autonome. Dans un communiqué publié dans la nuit, le gouvernement du Kurdistan dit "proposer au gouvernement et à l'opinion irakiens (...) le gel des résultats du référendum (...) et le début d'un dialogue ouvert entre le gouvernement du Kurdistan et le gouvernement central sur la base de la Constitution".