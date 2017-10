Twitter promet plus de transparence sur les publicités politiques

L'entrepriseTwitter a annoncé mardi des mesures pour être plus transparente sur les publicités politiques apparaissant sur le réseau social, leurs annonceurs et les utilisateurs ciblés. Twitter entend mettre en place une politique plus stricte concernant les contenus publicitaires, améliorer les contrôles déjà existants, et lancer un centre qui recensera des informations sur les annonceurs et le message de ces contenus sponsorisés ("ads"), selon Bruce Falck, un des responsables de Twitter.