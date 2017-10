Allemagne: un premier bus "intelligent" sans chauffeur

La compagnie de chemins de fer allemande Deutsche Bahn a présenté mercredi son premier minibus sans chauffeur, une navette urbaine "intelligente" qui serpente dans les ruelles d'une station thermale et achemine les passagers à la gare. Le premier trajet de ce petit bus électrique autonome, pouvant transporter 12 passagers, a eu lieu dans la station thermale de Bad Birnbach en Bavière, dans le sud du pays. La navette, développée par la start-up française EasyMile, relie désormais gratuitement et en 8 minutes la gare, le centre-ville et les thermes, selon Deutsche Bahn.