Libye: deux militaires tués dans une attaque dans l'est

Deux membres des forces loyales à l'homme fort de l'est libyen Khalifa Haftar ont été tués et trois blessés mercredi dans une attaque contre leur position, a indiqué le porte-parole de ces forces. L'attaque a eu lieu à 60 km au sud de la ville d'Ajdabiya (840 km à l'est de Tripoli), a indiqué le général Ahmed al-Mesmari, porte-parole de l'Armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée par le maréchal Haftar. L'un des soldats a été décapité dans l'attaque, a précisé le général Mesmari en soulignant que le mode opératoire rappelait celui du groupe Etat islamique (EI). Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'attaque et traquer les auteurs, a-t-il ajouté. Même depuis la perte de son fief de Syrte (nord) en décembre 2016, l'EI reste actif en Libye.