Etats-Unis: Les décès par overdose de drogue en hausse de 200%

Le nombre d'Américains décédés des suite d'une overdose de drogue a augmenté de plus de 200% au cours des 16 dernières années, a déclaré le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des Etats-Unis. Les overdoses de drogue sont désormais la première cause de décès accidentel dans le pays, selon un rapport publié la semaine dernière par le CDC. Plus de 52.000 Américains sont morts d'overdose en 2015, soit 211% de plus que les 16.849 décès enregistrés en 1999, et le double des 25.785 décès enregistrés en 2013, ont révélé ces données.