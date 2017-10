Un terroriste arrêté à Batna et une casemate détruite à Bouira

Un terroriste a été arrêté mercredi à Batna par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, alors qu'une casemate pour terroristes contenant des outils de détonation a été détruite à Bouira, indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 25 octobre 2017 à Batna, le terroriste dénommé A. Sami, tandis qu’un autre détachement a découvert et détruit à Bouira, une casemate pour terroristes contenant des outils de détonation, des vêtements, des effets de couchage et une quantité de subsistances de vivre", précise la même source.