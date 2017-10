Le premier tramway à hydrogène au monde est Chinois

Un tram fonctionnant à l'hydrogène fabriqué par la Chine a été mis en service jeudi à Tangshan, dans la province du Hebei, en Chine du nord. Premier tram commercial alimenté au moyen de piles à hydrogène au monde, il a été conçu par la China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Tangshan Co. Ltd. Avec de l'eau comme seule émission, ce tram est non polluant. La distance entre le plancher du tram et les rails n'est que de 35 cm, grâce à une nouvelle technologie de plancher bas qui permet un embarquement facile pour les passagers, sans besoin d'utiliser les quais de l'arrêt de tram.