L'ONU condamne l'attaque contre des casques bleus au Mali

Le Conseil de sécurité des Nations Unies et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres ont fermement condamné l'attaque contre des casques bleus au Mali, durant laquelle trois d'entre eux ont été tués et deux autres blessés. Dans une déclaration, les membres du Conseil "condamnent dans les termes les plus vifs l'attaque contre un convoi de la Mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali (MINUSMA) en route entre Tessalit et Aguelhok, le 26 octobre". Ils appellent le gouvernement malien à enquêter rapidement sur ce drame et à traduire leurs auteurs en justice. M. Guterres a pour sa part a réitéré que de telles attaques contre les casques bleus peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international.