Dix compagnies pétrolières contre le changement climatique

Dix importantes compagnies pétrolières et gazières mondiales ont annoncé vendredi trois investissements dans des technologies et projets à faibles émissions de gaz à effet de serre, à l'occasion d'une réunion à Londres. Depuis 2014, BG Group, BP, ENI, Pemex, Repsol, Saudi Aramco, Reliance Industries, Royal Dutch Shell, Statoil et Total sont regroupés au sein de l'OGCI (Oil and Gas Climate Initiative) dans le but d'investir et de travailler ensemble pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. En novembre 2016, ces groupes avaient annoncé la mise en place d'un fonds d'investissement doté d'un milliard de dollars, l'OGCI Climat Investments, qui visait à soutenir le développement de technologies pouvant réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre.