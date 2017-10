Australie: le gouvernement privé de majorité par la justice

Le gouvernement conservateur australien a été privé vendredi de majorité par la Haute cour, et pour cause le Premier ministre adjoint Barnaby Joyce détenait une double nationale et de ce fait ne pouvait siéger au Parlement. Sept parlementaires issus de plusieurs partis australiens se sont retrouvés ces derniers mois au coeur d'une controverse politico-juridique, piégés par une ancienne et obscure clause de la Constitution qui interdit aux titulaires d'une double nationalité de siéger.