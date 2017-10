Un narco-terroriste arrêté à El Oued

Le terroriste narcotrafiquant recherché, G. Mohamed Fares, a été arrêté jeudi à El Oued et deux autres éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés à Boumerdes et Ain Defla, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 26 octobre 2017 à El Oued. Le terroriste narcotrafiquant recherché, G. Mohamed Fares, tandis qu’un autre détachement a appréhendé deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdes et Ain Defla. Cinq casemates pour terroristes ont été également découvertes et détruites à Batna ", précise la même source.