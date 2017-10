Une cinquantaine de partis politiques entrent en campagne

Une cinquantaine de partis politiques s'apprêtent à entamer, dès dimanche, la campagne électorale en prévision des élections locales du 23 novembre, en lice pour remporter les 48 sièges des Assemblées populaires de wilayas (APW) et les 1541 sièges des Assemblées populaires communales (APC) à travers le pays. Lors de ces échéances qui verront la participation de 51 partis politiques, 4 alliances et un groupe d'indépendants, le parti du Front de libération nationale (FLN) compte sur son déploiement géographique et sa base populaire pour conforter sa présence au sein des APC et APW. Il est l'unique parti à participer dans toutes les APC et APW. Pour les APC, le nombre des listes du parti a augmenté de 5 communes par rapport aux élections locales de 2012.