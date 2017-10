Macron reçu en Guyane avec de violents affrontements

De violents affrontements ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi entre forces de l'ordre et manifestants en Guyane (département d'outre-mer situé en Amérique du Sud), en marge d'une visite du président français, Emmanuel Macron, ont rapporté des médias. Le président français était arrivé jeudi dans un climat tendu, six mois après le mouvement social qui avait paralysé la Guyane pendant un mois pour dénoncer des années de sous-investissement de l'Etat dans ce vaste territoire à 7.000 kilomètres de Paris, en proie à un fort taux de chômage et une insécurité chronique. Cinq personnes ont été interpellées et un gendarme a été légèrement blessé, selon les mêmes sources.