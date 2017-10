Le Maroc expulse des parlementaires européens

Une délégation de parlementaires européens a été empêchée vendredi à l'aéroport de Laâyoune de descendre de l'avion par les autorités marocaines d'occupation, alors qu'elle s’apprêtait à aller dans les territoires occupés du Sahara occidental pour s’y enquérir de la situation des droits de l’homme, a-t-on appris auprès du ministre sahraoui délégué pour l'Europe, Mohamed Sidati. "Cinq membres de l'intergroupe paix pour le Sahara occidental au Parlement européen dont la présidente de l'intergroupe Jytte Guteland et ses deux vice-présidentes, Paloma Lopez et Bodil Valero ont été empêchés de descendre de l'avion qui les transportaient depuis Strasbourg via les îles canaries, ce vendredi 27 octobre", a-t-il déclaré à l'APS.