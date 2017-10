Kenya : les votes suspendus dans certaines régions

La commission électorale du Kenya a décidé de suspendre vendredi les élections présidentielles dans quatre comtés de l'ouest du Kenya, qui ont été marquées par des manifestations chaotiques depuis jeudi. Selon Wafula Chebukati, président de la Commission électorale indépendante et des frontières (IEBC), les élections ont été remises à plus tard dans 3.635 bureaux de vote, la plupart dans les comtés de Kisumu, Siaya, Homabay et Migori. M. Chebukati a indiqué que certains membres du personnel de l'IEBC avaient été enlevés, torturés, dans certaines zones, certains de leurs domiciles endommagés et pillés, d'autres interdits et violemment empêchés de se rendre à leur bureau de vote et ont été littéralement chassés.