Le Canada suspend son aide militaire en Irak

Les forces spéciales canadiennes ont suspendu temporairement leur assistance militaire en Irak en raison des tensions entre l'armée irakienne et les combattants kurdes, a indiqué vendredi soir le ministère de la Défense. "Une fois qu'il y aura plus de clarté dans les relations entre les forces de sécurité irakiennes", comme sur "les principales priorités et tâches à opérer" dans la lutte contre le groupe Etat islamique (EI), les militaires canadiens reprendront leur assistance, a indiqué Dan Le Bouthillier, porte-parole du ministère de la Défense.