Enquête russe: Facebook dévoile les pages des annonceurs

Les utilisateurs canadiens de Facebook vont pouvoir accéder à partir de novembre aux informations sur les annonceurs publicitaires présents sur le réseau social, accusé d'avoir servi de plateforme pour de la manipulation politique venant de Russie dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Comme Twitter ou Google, Facebook est dans la ligne de mire du Congrès américain, qui enquête sur de possibles ingérences de Moscou dans la campagne qui a mené à la victoire du républicain Donald Trump. Facebook et Twitter ont reconnu que des comptes et pages liés à des intérêts russes avaient publié des contenus sponsorisés ("ads") ayant servi à propager de fausses informations et à manipuler l'opinion publique.