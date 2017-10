Attaque chimique: Londres veut que l'ONU sanctionne la Syrie

Le Royaume-Uni a estimé vendredi que le Conseil de sécurité des Nations unies devait imposer des sanctions à la Syrie, dont le régime vient d'être désigné dans un rapport de l'ONU comme responsable de l'attaque au gaz sarin sur le village de Khan Cheikhoun. Dans leur rapport très attendu publié jeudi, des experts de l'ONU et de l'OIAC (Organisation pour l'interdiction des armes chimiques) ont estimé que le régime de Damas était bien responsable de l'attaque qui a tué plus de 80 personnes en avril dans cette bourgade du nord-ouest de la Syrie. Les éléments rassemblés vont dans le sens du "scénario le plus probable" selon lequel le sarin était contenu dans une bombe larguée d'un avion, affirme le rapport, "certain que le responsable de cette attaque sur Khan Cheikhoun est le régime syrien".