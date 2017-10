Irak: négociation pour un retrait kurde des zones disputées

De hauts responsables militaires irakiens et kurdes négociaient samedi un retrait des peshmergas des zones disputées d'Irak lors d'une journée de trêve accordée par Bagdad, a indiqué le porte-parole du Premier ministre Haider al-Abadi. "La principale mission de ce comité technique conjoint est de permettre le déploiement sans violence des troupes fédérales le long des frontières", a expliqué Saad al-Hadithi. "Des commandants des forces fédérales et peshmergas se réunissent pour mener ce redéploiement de façon pacifique et humaine", a-t-il ajouté. Le 25 septembre, le président du Kurdistan irakien Massoud Barzani organisait en grandes pompes un référendum d'indépendance.