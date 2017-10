Les Islandais aux urnes pour renouveler leur Parlement

Les électeurs islandais votaient samedi, neuf mois après le dernier vote populaire, pour renouveler leur Parlement par anticipation et pour la cinquième fois depuis 2007. Les bureaux de vote ouverts à 09H00 GMT, ferment à 22H00 GMT. Selon les derniers sondages publiés vendredi par le quotidien Morgunbladid et la télévision Ruv, le Parti de l'indépendance du Premier ministre sortant, Bjarni Benediktsson, obtiendrait 17 sièges sur 63. Plusieurs partis du camp "anti-establishment" apparaissent néanmoins en mesure de le renvoyer dans l'opposition: le mouvement Gauche-Verts, les sociaux-démocrates, et les Pirates totaliseraient ensemble jusqu'à 29 mandats.