Afghanistan : au moins 20 talibans tués

Après quelques jours de combat, les forces de sécurité afghanes ont chassé les talibans du district de Tala-o-Barfak dans la province de Baghlân (nord), tuant 20 d'entre eux, a déclaré samedi Ghulam Hazrat Karimi, porte-parole de l'armée. "Au moins 20 insurgés talibans ont été tués ces six derniers jours et les rebelles ont fui la région", a indiqué M. Karimi. "On constate un retour à la normale dans la région, où les forces de sécurité continuent à expulser les insurgés afin d'assurer la paix dans le district de Tala-o-Barfak et les zones voisines", a-t-il assuré.