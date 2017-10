La gendarmerie fait avorté le projet de 20 Haragas

Les services de la Gendarmerie nationale ont mis en échec vendredi à Oran une tentative à l’émigration clandestine de 20 candidats dont quatre mineurs, a-t-on appris samedi auprès de ce corps de sécurité. Lors d’une patrouille à la plage d’Ain Franine, relevant de la commune de Bir El Djir, les gendarmes de la brigade d'El Menzeh (ex Canastel) ont intercepté ces candidats à l’émigration clandestine s’apprêtant à prendre le large à bord d'une embarcation à destination des côtes espagnoles, a-t-on indiqué. Cette opération a permis la récupération de l’embarcation avec son moteur et de six jerricans contenant 90 litres d’essence. Une enquête est ouverte pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.