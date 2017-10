L'Afrique comptera plus d'un milliard d'enfants d'ici 2055

La croissance démographique en Afrique nécessite d'importants investissements dans la santé et l'éducation, a déclaré une responsable du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef), Leila Pakkala, sachant que le nombre d'enfants africains dépassera le milliard d'ici 2055, indique l'ONU sur son site web. "Nous sommes au moment le plus critique pour les enfants africains. Si nous faisons ce qu'il faut, nous posons les bases d'un dividende démographique qui pourrait permettre à des centaines de millions de personnes de sortir de l'extrême pauvreté et de contribuer à une prospérité, une stabilité et une paix accrues", a signalé Mme Pakkala.