Manifestations au Burundi pour "célébrer" le retrait de la CPI

Des milliers de personnes ont célébré samedi au Burundi le retrait du pays de la Cour pénale internationale (CPI), effectif depuis vendredi, ont rapporté des médias. Quelque 5.000 personnes, dont des centaines de conducteurs de taxis-vélos, taxis-motos et tuk-tuk, ont défilé dans les rues de Bujumbura, en chantant et dansant au son d'une fanfare, selon les mêmes sources. Au long d'un parcours qui les a menés notamment devant l'ambassade du Rwanda, de la Belgique et de l'Union européenne, ils ont lancé des slogans du genre "Bye bye CPI", "le Burundi vient d'écrire l'une des plus glorieuses pages de l'histoire du monde" ou encore "le Burundi est un exemple pour l'Afrique".