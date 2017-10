Tizi-Ouzou : 5 milliards DA débloqués pour le nouveau stade

Une enveloppe de 5 milliards de Dinars a été débloquée par les pouvoirs publics pour le parachèvement des travaux de construction du nouveau stade de Tizi-Ouzou, a indiqué samedi le ministre de la Jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali. S’exprimant en marge de la clôture de la huitième édition du festival du tapis d’Ath Hicham, le ministre a indiqué que le problème de financement de cette infrastructure sportive, en cours d’achèvement, "ne se pose plus avec cette dotation budgétaire qui représente une première enveloppe destinée au règlement des situations financières du groupement d’entreprises en charge de sa réalisation". La mobilisation de cette somme permettra de booster le chantier du Complexe sportif qui abrite un stade de football de 50 000 places couvertes, un stade d'athlétisme de 6500 places, un terrain de réplique en gazon naturel, un hôtel 4 étoiles et des parkings, afin qu’il soit réceptionné à l’occasion de la prochaine saison sportive 2018/2019, a indiqué M. Ould Ali dans une déclaration à la presse.