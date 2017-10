Emirats arabes unis : une zone franche pour la vente en ligne

Les Emirats arabes unis ont lancé samedi la première zone franche dédiée à la vente en ligne au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a rapporté l'agence de presse publique WAM. Dubai CommerCity, D'une valeur de 2,7 milliards de dirhams (735,7 millions de dollars), est une zone qui se situe sur un espace de 195.096 mètres carrés à proximité de l'aéroport international de Dubai et des principaux axes routiers locaux et nationaux, selon la même source. Par ce projet, les Emirats arabes unis veulent faire de Dubai une "plate-forme de premier plan pour la vente en ligne internationale et de soutenir la diversification de l'économie ainsi que les stratégies de transformation intelligentes", précise l'agence.