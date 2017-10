Ankara veut relancer l'ancienne Route de la Soie avec la Chine

La Turquie a fait part samedi de son intention de joindre ses efforts à ceux de la Chine pour relancer l'ancienne Route de la Soie, qui liait les deux continents Europe et Asie, a rapporté l'agence de presse officielle Anadolu. "La Chine est un pays important à tous égards, c'est un pays avec lequel que nous voulons développer les relations et relancer ensemble la Route de la Soie historique", a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu dans la ville de Sanliurfa, dans le sud-est de la Turquie. Ce projet, a-t-il expliqué, "comprend de nombreux domaines - l'économie, la sécurité et d'autres".