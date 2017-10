Au Kenya : des ONG dénoncent l'extrême brutalité policière

Tirs à balles réelles, descentes dans des bidonvilles et gaz lacrymogène à tout-va: pour les défenseurs des droits de l'Homme, la répression au Kenya du mouvement de protestation de l'opposition a rappelé au pays que sa police peut être très "brutale", en toute impunité. Les forces de l'ordre kényanes, régulièrement accusées d'exécutions extrajudiciaires, disent se retrouver parfois isolées face aux manifestants, et démentent les décomptes avancés par les organisations de défense des droits de l'Homme. Mais le bilan des violences qui accompagnent la saga politique kenyane ne ment pas, estime Otsieno Namwaya, co-auteur d'un rapport sur les brutalités policières pour Human Rights Watch, publié le 15 octobre et écrit avec Amnesty International.