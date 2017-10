L'économie sud-africaine à bout de souffle

D'ordinaire très critiqué, le ministre sud-africain des Finances a eu droit cette semaine à quelques timides compliments, non pour les performances de la première économie du continent mais pour avoir admis que son pays était loin d'être sorti de la crise. Mercredi, Malusi Gigaba a présenté devant le Parlement son budget à mi-exercice. A son menu: faible croissance, chute des revenus de l'Etat, dette en hausse et chômage record (27,7%). Sur fond de tensions politiques au sein du parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), les piètres statistiques récurrentes de l'économie sud-africaine ont récemment fait chuter la confiance des patrons à son plus bas depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994.