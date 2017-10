Le tourisme Birman brisé par la crise des Rohingyas

Des plages idylliques quasiment vierges, des temples majestueux: la Birmanie rêvait de devenir la nouvelle destination touristique d'Asie du Sud-Est, avant que son image internationale ne soit abîmée par les photos de villages brûlés et de réfugiés fuyant au Bangladesh. Le tourisme fait partie des secteurs économiques qui ont profité le plus rapidement et le plus massivement des changements de ces dernières années dans le pays. Gouvernée par une junte ultra-autoritaire, fermée au monde pendant près de 50 ans, la Birmanie s'est ouverte en 2011. Quatre ans plus tard, elle accueillait près d'un million de voyageurs, contre seulement quelques milliers à l'époque de la junte.