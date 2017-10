Catalogne: "Puidgemont est et restera le président"

Le chef de file des indépendantistes catalans Carles "Puidgemont est et restera le président" de la Catalogne, a affirmé Oriol Junqueras, le vice-président du gouvernement catalan destitué par Madrid, dans une tribune publiée dimanche. "Carles Puigdemont est et restera le président du pays, et Carme Forcadell est et resta la présidente du Parlement, et ce au moins jusqu'au jour où les citoyens décideront du contraire lors d'élections libres", écrit-il dans le quotidien El Punt-Avui, dénonçant un "coup d'Etat contre la Catalogne". "Nous ne pouvons reconnaître (...) aucune des mesures anti-démocratiques que le Parti populaire (le parti de Mariano Rajoy) met en place depuis Madrid", poursuit Oriol Junqueras, moins de 48 heures après la proclamation d'indépendance de la Catalogne, un événement sans précédent dans l'histoire de l'Espagne contemporaine.