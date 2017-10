Des armes et des munitions saisies à Bordj Badji Mokhtar

Des armes et une quantité de munitions ont été saisies samedi par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), et ce suite à une patrouille de reconnaissance menée près des frontières au niveau de la zone frontalière de Bordj Badji Mokhtar, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et lors d’une patrouille de reconnaissance menée près des frontières au niveau de la zone frontalière de Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire, un détachement de l’ANP a saisi, le 28 octobre 2017, une mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, une mitrailleuse de type PKT et une quantité de munitions", précise la même source.