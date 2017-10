Afghanistan: plus de 20 policiers tués par des talibans

Plus d'une vingtaine de policiers afghans ont été tués dans des attaques menées contre leurs positions samedi et dimanche, ont rapporté des responsables locaux dans un nouveau bilan. Un précédent bilan a fait état de 13 morts. Dans la nuit de samedi à dimanche, les insurgés ont lancé une attaque coordonnée sur trois barrages de la police du district de Khan Abad, à l'est de Kunduz, la grande ville commerciale du nord-est, faisant 13 morts parmi les policiers, selon le gouverneur du district Hayatullah Amiri et le chef de la police, Abdul Hamid Hamidi. Selon ce dernier c'est "l'unité rouge" des talibans, leur groupe d'élite surtout présente à Kunduz et dans le Helmand (sud) qui a conduit l'assaut.